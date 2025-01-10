«المنفي» يهنّئ «عون» بالفوز في انتخابات الرئاسة

أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية اللبنانية الجديد، “جوزيف عون”، وذلك لتهنئته بتوليه مهامه رسمياً رئيساً للدولة.

وهنأ الرئيس محمد المنفي الرئيس جوزيف عون، بتوليه رئاسة الجمهورية اللبنانية، معرباً عن أصدق تمنياته لجمهورية لبنان الشقيقة ولشعبها مزيد من التقدم والاستقرار والازدهار.

كما أكد المنفي حرصه على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، بالإضافة لتنسيق المواقف على المستوى الإقليمي والدولي.

بدوره قدم الرئيس جوزيف عون، تقديره وامتنانه للرئيس محمد المنفي وللشعب الليبي بهذه التهنئة، مؤكداً تطلع بلاده لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين خلال الفترة القليلة القادمة.