«المنفي»: إقالة «قدور» اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي وماحدث مخالف للقانون

بحث ئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع نائب رئيس جهاز المخابرات للشؤون الأمنية مصطفى قدور الإجراءات المتعلقة بالقرار الصادر عن رئيس الجهاز بشأن إعفائه.

وأوضح المنفي بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنّ هذه القرارات من اختصاصات المجلس الرئاسي وأنّ نشر قرارات صادرة عن الجهاز عبر وسائل الإعلام يعتبر مخالفاً للوائح والقوانين المعمول بها.

الجدير بالذكر أنّ رئيس المخابرات العامة التابع للمجلس الرئاسي حسين العايب أصدر قرارا يقضي بإقالة مصطفى قدور من منصبه كنائب لرئيس جهاز المخابرات العامة للشؤون الأمنية.