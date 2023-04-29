«المنفي» يدعو إلى إعادة بناء الدولة الديمقراطية المدنية

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى إعادة بناء الدولة الديمقراطية المدنية في ليبيا.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم السبت، بمناسبة ذكرى معركة القرضابية ضد الاستعمار الإيطالي لليبيا.

وقال المنفي: “تمر بنا اليوم السبت الذكرى الثامنة بعد المئة لمعركة القرضابية الخالدة التي سطر فيها آباؤنا ملاحم البطولة والشرف ضد الإحتلال الإيطالي الغاشم وتوحدت فيها رايات الجهاد الوطني شرقاً وغرباً وجنوباً دفاعاً عن تراب الوطن”.

وأضاف: “وإذ نذكر نحن الأحفاد ذلك اليوم فإنه حري بنا أن نجمع شتاتنا ونعيد بناء دولتنا الديمقراطية المدنية لإنهاء المراحل السياسية الانتقالية وتجديد الشرعية للمؤسسات وصولاً ببلادنا وشعبنا إلى بر الأمان”.

وفي مثل هذا اليوم 29 أبريل من العام 1915م جرت معركة القرضابية ضد الاستعمار الإيطالي.

وتعتبر معركة القرضابية معركة فاصلة في الجهاد الليبي ضد الطليان، فهي تعرف بمعركة الوحدة الوطنية إذ شارك فيها جميع أبناء ليبيا، كما أنها شكلت البداية لاندحار الإيطالييين، فعقب هذه المعركة سقطت الحاميات الإيطالية الواحدة تلو الأخرى وبحلول منتصف أغسطس من نفس العام الذي وقعت فيه معركة القرضابية لم يبق بيد الإيطاليين إلا مدينتي طرابلس والخمس.