المنفي: استمرار «مبادلة» النفط الخام مع «عدم الشفافية في الإفصاح» أدى للفساد

أجرى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، حواراً مطولاً مع عدد من وسائل الإعلام المحلية، أكد فيه أن “دور الأمم المتحدة في ليبيا هو دور هام جداً ، ويعتبر دوراً تأسيسياً منذ تأسيس دولة ليبيا، إضافة إلى مشاركتها بشكل كبير في الحوارات السياسية”.

وأضاف المنفي خلال جلسة حوارية مع عدد من وسائل الإعلام الليبية، بثتها قناة ليبيا الوطنية على “فيسبوك”، مساء الخميس، “ملف مبادلة النفط الخام، هو إجراء استثنائي، حدث في عام 2018 نتيجة لظرف معين واستمراره بعدم وجود شفافية في الإفصاح من مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة النفط أدى إلى حدوث فساد”.

ونوه المنفي إلى أن “الانقسام السياسي وضعف بسط الأمن، وضعف الأداء القضائي والمؤسسات الرقابية في ليبيا، يستدعي وضع آليات للتعاون مع الولايات المتحدة في ملف مكافحة الفساد”.

كما أشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن “ملف المبادلة أثّر على الاقتصاد الليبي وعلى المواطن وقوة العملة الليبية وحد من الرقابة الدولية”، ودعا المنفي إلى معالجته من خلال الحكومة والشفافية وتنفيذ ميزانية موحدة، قائلا: “طرحنا مسألة الاستفتاء الشعبي والاستطلاع، وتأكد أن الشعب الليبي هو مصدر السلطات، وهو أمر مهم لمعرفة رأي الشعب الليبي”.

واختتم بالمنفي تصريحاته بالدعوة ” لأن يكون هناك استفتاء شعبي واستطلاعات للرأي في القضايا الخلافية، فهو أمر مهم وواجب”.