المنفي: استهداف المقرات السيادية لن يُسمح به

تابع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الجمعة، تطورات الأحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس وعددًا من المناطق خلال الساعات الماضية، وذلك خلال اجتماع عقده مع مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة، لبحث تداعيات أعمال الشغب التي أعقبت إحدى مباريات الدوري الليبي الممتاز.

واطّلع محمد المنفي خلال اللقاء على تفاصيل الأحداث التي شهدتها العاصمة مساء الخميس، وما رافقها من أعمال شغب واعتداءات طالت بعض المرافق والمقرات الحكومية، في مشهد أثار حالة من القلق بشأن الأوضاع الأمنية والاستقرار داخل المدينة.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة التعامل بحزم مع أي محاولات تستهدف المقرات السيادية أو تمس هيبة الدولة ومؤسساتها، مؤكدًا رفضه الكامل لأي أعمال من شأنها إثارة الفتنة أو تهديد الأمن العام.

ودعا المنفي إلى حماية المدنيين والحفاظ على مقدرات الدولة الليبية، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى القضاء والمؤسسات القانونية يبقى الطريق الصحيح لمعالجة أي مطالب يعتبرها الجمهور الرياضي عادلة أو مشروعة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أهمية فرض النظام وتطبيق القانون، خاصة في ظل التوتر الذي أعقب المباراة، والذي امتد إلى أعمال شغب شهدتها مدينتا طرابلس وترهونة.

وكان المجلس الرئاسي الليبي قد أصدر، مساء الخميس، بيانًا شديد اللهجة أدان فيه أعمال الشغب التي شهدتها المدينتان، معلنًا متابعته المباشرة لتداعيات الحادثة، مع المطالبة بفتح تحقيق لكشف أسباب الأحداث وتحديد المتورطين فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه ليبيا تحديات أمنية متكررة تتعلق بأعمال العنف والفوضى المرتبطة ببعض الفعاليات الرياضية، وسط مطالب متزايدة بتشديد الإجراءات الأمنية داخل الملاعب ومحيطها للحفاظ على الأمن والاستقرار.