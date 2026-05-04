المنفي: الاستثمار في الشباب أساس «نهضة الأوطان»

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الاثنين في العاصمة طرابلس، في اجتماعات اللجنة الكشفية العربية، إلى جانب هيئات المنظمة الكشفية العربية ومسؤولي الإطار التشغيلي، إضافة إلى اتحاد كشاف المغرب العربي.

وخلال الفعاليات، ألقى المنفي كلمة أشاد فيها بالجهود المبذولة في دعم وتطوير الحركة الكشفية على المستويين الليبي والعربي، مؤكداً أن هذا النشاط يتجاوز كونه عملاً شبابياً تقليدياً ليشكل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتعزيز القيم المجتمعية.

وأشار إلى أن الحركة الكشفية تمثل منذ نشأتها مدرسة تربوية متكاملة تسهم في ترسيخ مبادئ الانضباط وروح المسؤولية، إلى جانب تعزيز ثقافة المبادرة والعمل التطوعي وخدمة المجتمع، بما ينعكس على إعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات.

وأوضح أن العالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متزايدة، ما يجعل الحاجة أكبر إلى ترسيخ القيم التي تقوم عليها الحركة الكشفية، وفي مقدمتها السلام والعمل الجماعي واحترام التنوع الإنساني، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمعات مستقرة.

وأكد المنفي أن الاستثمار في الإنسان يمثل الخيار الأنجع لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية تمكين الشباب ودعم المبادرات التطوعية التي تسهم في تعزيز التماسك المجتمعي.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن ليبيا ستبقى منفتحة على كل المبادرات الهادفة إلى دعم الشباب، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات العمل الكشفي والتطوعي، بما يسهم في بناء الإنسان باعتباره أساس نهضة الأوطان.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار تعزيز العمل الكشفي العربي وتطوير البرامج الشبابية المشتركة، وسط اهتمام متزايد من الدول العربية بتوسيع دور الحركة الكشفية في تنمية المهارات القيادية لدى الشباب وتعزيز قيم العمل التطوعي.