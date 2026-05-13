المنفي: الاستقرار يتحقق بـ«توحيد مؤسسات الدولة» وتغليب المصلحة الوطنية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء في العاصمة طرابلس، وفداً اجتماعياً رفيع المستوى من أعيان وحكماء ومشائخ مدينة ترهونة، في إطار سلسلة مشاورات وطنية تهدف إلى تعزيز التوافق الداخلي ودعم مسار الاستقرار السياسي في البلاد.

وجرى اللقاء بمقر رئاسة المجلس، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات المتعلقة بالوضع السياسي في ليبيا، والجهود المبذولة لإنهاء حالة الانسداد الراهن، والدفع نحو تسوية سياسية شاملة تنهي المرحلة الانتقالية الممتدة منذ سنوات.

وأكد محمد المنفي خلال اللقاء أن تحقيق الاستقرار الدائم يرتبط بضرورة تغليب المصلحة الوطنية، والعمل على توحيد مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم المسار السياسي الجاري بتيسير من بعثة الأمم المتحدة، بما يمهد لإجراء انتخابات وطنية شاملة تعيد تشكيل المؤسسات على أسس ديمقراطية واضحة.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي بالدور الذي تلعبه قبائل ترهونة ومكوناتها الاجتماعية في الحفاظ على النسيج الاجتماعي، مؤكداً مواقفها الوطنية في دعم الاستقرار ورفض التدخلات الخارجية والمشاريع التي تستهدف وحدة البلاد وسيادتها.

من جانبهم، أعرب وفد أعيان وحكماء ومشائخ ترهونة عن دعمهم الكامل لجهود رئيس المجلس الرئاسي في الدفع نحو تسوية وطنية شاملة، مثمنين مساعيه الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المختلفة.

وأكد الوفد أهمية تعزيز مبدأ الشراكة الوطنية، ودعم الجهود الهادفة إلى توحيد مؤسسات الدولة، والحفاظ على سيادة ليبيا واستقلال قرارها السياسي، بما يحقق تطلعات المواطنين نحو الاستقرار والتنمية.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن مسار سياسي أوسع تقوده مؤسسات الدولة الليبية لتعزيز الحوار بين مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية، في محاولة لتجاوز الانقسام ودعم فرص التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة السياسية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات باعتبارها جزءاً من تحركات داخلية تهدف إلى بناء أرضية مشتركة بين الأطراف الليبية، تمهيداً لمرحلة سياسية جديدة تقوم على التوافق وإجراء انتخابات عامة شاملة.