المنفي: الاعتداء على قطر يمثل عدواناً على الأمة العربية والإسلامية

أكّد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال كلمته أمام القمة العربية والإسلامية الطارئة المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، أن الاعتداء الإسرائيلي على سيادة دولة قطر لا يمكن فصله عن حملة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة، والتصعيد ضد لبنان وسوريا وإيران، مشددًا على أن هذا العدوان يمثل اعتداءً على الأمة العربية والإسلامية بأكملها.

وأوضح أن ليبيا، قيادةً وشعبًا، ترفض هذه الجريمة النكراء وتُعلن تضامنها الكامل مع دولة قطر، معتبرًا أن أي اعتداء على دولة عربية أو إسلامية يمس كل الأمة.

ودعا إلى رفض محاولات تقويض الوساطة المصرية القطرية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز قرارات قمتي الرياض والدوحة بخطوات عملية، تشمل اتخاذ موقف موحّد في مجلس الأمن ضد الاحتلال الإسرائيلي.

كما شدد على أنه لا يمكن تحقيق السلام دون إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، مطالبًا بتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني، ومؤكدًا دعم ليبيا الكامل لكل الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.