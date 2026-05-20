المنفي: الانتخابات التوافقية مدخلاً لإنهاء المراحل الانتقالية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، رؤساء وممثلي عددٍ من الأحزاب السياسية الليبية، بمقر رئاسة المجلس في العاصمة طرابلس، لبحث تطورات العملية السياسية والجهود الرامية إلى تعزيز التوافق الوطني ودفع البلاد نحو انتخابات وطنية توافقية.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي الليبي، جاء اللقاء في إطار التحركات الوطنية الهادفة إلى حماية المسار السياسي الليبي، وإنهاء المراحل الانتقالية، وترسيخ الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة.

وشهد الاجتماع نقاشًا سياسيًا موسعًا تناول مستجدات العملية السياسية في ليبيا، إلى جانب الضمانات المطلوبة لإنجاح المرحلة المقبلة، وأهمية الحفاظ على الملكية الوطنية للعملية السياسية، بما يعزز فرص الوصول إلى مسار ديمقراطي مستقر وقابل للاستمرار.

كما ناقش المشاركون أهمية تعزيز المشاركة الحزبية والسياسية، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لدعم الحوار الوطني وبناء مؤسسات شرعية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال اللقاء عن تقديره للجهود التي تبذلها لجنة “6+6” المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والخاصة بصياغة القوانين الانتخابية البرلمانية والرئاسية.

وأشاد المنفي كذلك بالدور الذي تقوم به اللجنة الاستشارية، لا سيما ما يتعلق بالملاحظات والمقترحات المقدمة بشأن القوانين الانتخابية، بهدف الوصول إلى تشريعات توافقية وعادلة تدعم إجراء الانتخابات في أجواء سياسية مستقرة.

وفي ختام اللقاء، صدر بيان سياسي مشترك عن الأحزاب السياسية المشاركة، تضمن مجموعة من المبادئ والمحددات الوطنية المرتبطة بتعزيز الشرعية السياسية، وتوحيد مؤسسات الدولة، ودعم المسار الديمقراطي في ليبيا.

وأكد البيان أهمية توسيع المشاركة الوطنية في الحوار السياسي، باعتبارها مدخلًا أساسيًا لترسيخ الاستقرار الوطني وبناء دولة موحدة ومستقرة، تُمكّن الشعب الليبي من التعبير عن إرادته وقراره الوطني عبر الوسائل الديمقراطية والسلمية، مع حماية التعددية السياسية.

ويأتي هذا اللقاء في ظل استمرار الجهود الليبية والأممية الرامية إلى التوصل لتوافق سياسي شامل يمهد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي حالة الانقسام السياسي والمؤسسي التي تشهدها البلاد منذ سنوات.