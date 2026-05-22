المنفي: الانتخابات المقبلة يجب أن تكون عبر «توافق وطني» شامل

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عبر منصة إكس، أن الاجتماع الذي عقده مع رؤساء الأحزاب والتجمعات السياسية في العاصمة طرابلس جاء تأكيدًا على أهمية تفعيل دور الأحزاب والتجمعات الوطنية في المرحلة الراهنة.

وأوضح المنفي أن هذا التوجه يرتبط بضرورة أن تُنجز المؤسسات التشريعية قوانين توافقية، يكون للأحزاب والتجمعات السياسية دور محوري في صياغتها وتحقيق التوافق الوطني حولها.

وأشاد بمواقف الأحزاب والتجمعات السياسية الداعمة لإيجاد حلول قابلة للتطبيق، تسهم في إنهاء المراحل الانتقالية، وتسريع الوصول إلى توافق حول قوانين انتخابية عادلة تمهد لإجراء انتخابات وطنية شاملة.

وأشار إلى أن هذه الانتخابات ينبغي أن يكون للأحزاب والتجمعات السياسية فيها دور أساسي في تمثيل مختلف فئات الشعب الليبي، بما يعزز المشاركة السياسية ويقود إلى مسار أكثر استقرارًا.

وتأتي هذه التصريحات في ظل جهود سياسية متواصلة داخل ليبيا لدفع العملية الانتخابية وإنهاء المراحل الانتقالية الممتدة، عبر التوافق بين مختلف الأطراف السياسية على قوانين انتخابية جامعة. ويعد ملف الانتخابات من أبرز الملفات العالقة التي تحظى بدعم محلي ودولي لتحقيق الاستقرار السياسي.