المنفي: التجربة الناجحة للانتخابات البلدية تحفّزنا لإجراء انتخابات وطنية

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في بيان له، إنه “يدعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لكسر الجمود السياسي وتفعيل حوار بين المؤسسات الليبية كمعيار واضح ووحيد يضمن الملكية الوطنية للحوار ومخرجاته”.

وأضاف البيان: “المبدأ الموحد في تقيم أداء المؤسسات وشرعيتها ومدى التزامها بخارطة الطريق هو الضامن لحوار ناجح يضمن استمرار الاستقرار المُنجز”.

وقال: “التجربة الناجحة للانتخابات البلدية تحفزنا لإجراء انتخابات وطنية عام 2025 م وفق قوانين لجنة 6+6 بعد حسم المواد الخلافية وذلك بمنح صلاحيات أوسع للجنة العسكرية 5+5 ومديريات الأمن وبإشراف قضائي كامل ورقابة دولية”.