المنفي: التسوية السياسية يجب أن تكون بملكية وطنية كاملة

أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مدينة جنيف السويسرية، بحضور رئيس جهاز المخابرات الليبية عبدالمجيد إبراهيم عبد الكريم، وذلك لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا ودور الأمم المتحدة في دعم مسار سياسي ليبي شامل.

وجرت المباحثات في جنيف بتاريخ 06 يوليو 2026، حيث تناول اللقاء مستجدات المشهد السياسي الليبي، والجهود الأممية الرامية إلى دعم مسار ليبي–ليبي جامع يحافظ على وحدة الدولة وسيادتها واستقرار مؤسساتها.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن أي تسوية سياسية مستدامة يجب أن تنطلق من توافق بين المؤسسات الليبية وبملكية وطنية كاملة، دون انتقاء أو استثناء أو تدخل يمس السيادة، بما يضمن الوصول إلى حل قابل للتنفيذ ومحصن قانونيًا، ويستند إلى قاعدة مؤسسية قوية تمنع الانقسام مستقبلاً.

كما أشاد المنفي بجهود توحيد المؤسسة العسكرية عبر رئاسات الأركان ولجنة 5+5 العسكرية المشتركة، وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يعزز تثبيت وقف إطلاق النار، ويدعم بناء مؤسسة عسكرية موحدة ومهنية بعيدة عن التجاذبات السياسية.

وبحث اللقاء الدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب مقاربة تعتمد على استفتاء الشعب في القضايا الخلافية، مع دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى دعم الجهود الرامية لتوسيع التوافق وتهيئة الظروف لمسار سياسي شامل.

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديره لمقاربة رئيس المجلس الرئاسي القائمة على التوافق والحوار، مشددًا على أهمية البناء على هذا الدور خلال المرحلة المقبلة، ومجددًا دعم الأمم المتحدة للجهود الليبية الهادفة إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة وترسيخ الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.