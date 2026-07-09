المنفي: الحوار الليبي المباشر طريق الوصول إلى «توافق وطني» مستدام

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس 9 يوليو 2026، مع سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا تيري فالات، مستجدات المشهد السياسي في ليبيا، إضافة إلى جهود دفع العملية السياسية وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي إن محمد المنفي استقبل السفير الفرنسي لدى ليبيا تيري فالات، اليوم الخميس، بمقر رئاسة المجلس في العاصمة طرابلس، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات المرتبطة بالتطورات السياسية في البلاد.

وأوضح المكتب أن الجانبين استعرضا رؤية المجلس الرئاسي الليبي بشأن المرحلة السياسية الراهنة، إلى جانب المبادرة الثلاثية التي تهدف إلى دفع العملية السياسية من خلال حوار ليبي مباشر يفضي إلى توافق وطني مستدام.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تجاوز الحلول المؤقتة والتفاهمات المحدودة، والعمل على ترسيخ وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يمهد الطريق أمام مسار انتخابي شامل يضمن مشاركة جميع الليبيين.

كما تناول اللقاء ملف توحيد المؤسسة العسكرية، والجهود التي يقودها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني، باعتباره خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار ودعم مسار بناء الدولة.