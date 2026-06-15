المنفي: الدعم الدولي ضروري لبناء القدرات والاستقرار

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين 15 يونيو 2026، وفداً من وزارة الخارجية السويسرية برئاسة مديرة إدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط مونيكا كارولين شموتز كير غوز، وبحضور سفير الاتحاد السويسري لدى ليبيا جوزيف فيليب رينجلي، إلى جانب عدد من المسؤولين المرافقين، وذلك بمقر رئاسة المجلس في العاصمة طرابلس.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، تناول اللقاء جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا وسويسرا، في مقدمتها ملفات حقوق الإنسان، والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى جهود دعم مسار المصالحة الوطنية الشاملة بما يعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.

وأكد محمد المنفي خلال المباحثات أهمية تطوير الشراكة والتنسيق بين ليبيا وأوروبا في مختلف الملفات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، من خلال اعتماد مقاربات متوازنة تسهم في تعزيز أمن الحدود ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة تكثيف الدعم الدولي لبناء القدرات الوطنية الليبية في مجالات التنمية والاستقرار داخل ليبيا وإفريقيا، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية من دول المصدر.

وجدد المنفي التأكيد على أن ملف المصالحة الوطنية يمثل أولوية وطنية قصوى، مشيراً إلى متابعته عبر اللجنة العليا للمصالحة الوطنية، باعتبارها مساراً أساسياً لترسيخ السلم المجتمعي وتعزيز وحدة الدولة، إلى جانب تهيئة الظروف لإنجاز الاستحقاقات الوطنية وفي مقدمتها الانتخابات.