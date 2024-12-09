«المنفي» يستقبل رئيس جمهورية الكونغو برازافيل

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ظهر اليوم الإثنين، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، “دينيس ساسو نغيسو”، وذلك عقب وصوله مطار معيتيقة الدولي.

وجرت لرئيس جمهورية الكونغو برازافيل، مراسم استقبال رسمية، وعزف السلام الوطني لكل من دولة ليبيا وجمهورية الكونغو برازافيل، حيث يرافقه في هذه الزيارة كبار المسؤولين الكونغوليين.

الرئيس يستقبل رئيس جمهورية الكونغو برازافيل طرابلس | 09 ديسمبر 2024 م استقبل فخامة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي،… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الاثنين، ٩ ديسمبر ٢٠٢٤