المنفي: الرياضة مظلة للوحدة والتآخي

أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في تغريدة على منصة إكس عن تهنئته لنادي الأهلي طرابلس وجماهيره في مختلف مناطق ليبيا بعد تتويجه بكأس ليبيا لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه، مشيدًا بهذا الإنجاز الرياضي الذي يعكس حضور النادي في المشهد الكروي المحلي.

ووجّه رئيس المجلس الرئاسي الليبي التهنئة إلى نادي الأهلي بنغازي، متمنيًا له التوفيق في المنافسات القادمة، في إطار تنافس رياضي يعكس روح الاحترام بين الأندية الليبية.

وفي سياق حديثه، دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى أن يشهد الموسم الرياضي المقبل مزيدًا من الانضباط والتنظيم في مختلف المسابقات الكروية، مع ضرورة التزام الأندية وجماهيرها بالروح الرياضية، مؤكدًا أن الرياضة تمثل مساحة جامعة تعزز الوحدة والتآخي بين شباب ليبيا.

ويأتي هذا التفاعل في أعقاب تتويج الأهلي طرابلس بلقب كأس ليبيا لكرة القدم، وهو أحد أبرز الألقاب في البطولات المحلية، وسط منافسة قوية مع عدد من الأندية الليبية، وفي مقدمتها الأهلي بنغازي، ضمن مشهد كروي يشهد متابعة جماهيرية واسعة في البلاد.