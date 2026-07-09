المنفي: الشباب ركيزة أساسية في مسيرة «بناء الدولة» وترسيخ الاستقرار

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس 9 يوليو 2026، وفدًا من الشباب الليبي الممثلين لمختلف البلديات والمناطق، خلال لقاء عقد بمقر رئاسة المجلس في العاصمة طرابلس، تناول دور الشباب في المرحلة السياسية الراهنة ومستقبل بناء الدولة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي إن الوفد أكد خلال اللقاء دعمه الكامل للمجلس الرئاسي، وتأييده للقرارات والمراسيم التي تهدف إلى صون المصلحة الوطنية وتعزيز الاستقرار في ليبيا.

وأشار الوفد إلى دعمه لوثيقة المبادئ الخاصة بخارطة طريق إنهاء المرحلة الانتقالية، التي توافق عليها رؤساء المجالس الثلاثة، المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، معتبرًا أنها تمثل خطوة وطنية تستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية.

وأكد الشباب المشاركون أن الوثيقة تسهم في حماية الأمن القومي، وصون السيادة الوطنية، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، إضافة إلى دعم سلامة مؤسسات الدولة واستقرارها المالي.

من جانبه، أشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بالدور الوطني الذي يقوم به الشباب الليبي، مؤكدًا ما يمتلكونه من وعي ورؤية تجاه مستقبل البلاد.

وشدد المنفي على أن بناء دولة مستقرة وآمنة يتطلب تمكين الشباب وإشراكهم بصورة فاعلة في مختلف المسارات السياسية والوطنية، وتعزيز حضورهم في الحوارات وصناعة القرار، باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في مسيرة بناء الدولة وترسيخ الاستقرار.