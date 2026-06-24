المنفي: الشراكة الوطنية تحافظ على وحدة الدولة وسيادتها

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح الأربعاء، عدداً من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا، خلال لقاء عُقد بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، خُصص لبحث مستجدات المشهد السياسي في البلاد والجهود المبذولة لدفع العملية السياسية نحو مرحلة أكثر استقراراً.

وبحسب المجلس الرئاسي، ضم اللقاء سفراء دولة قطر، والاتحاد الأوروبي، وجمهورية إيطاليا، وروسيا الاتحادية، وجمهورية تركيا، ومملكة إسبانيا، والمملكة المتحدة، وجمهورية اليونان، وجمهورية الصين الشعبية، إضافةً إلى نائب سفير الجمهورية الفرنسية، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية.

وناقش المجتمعون آخر التطورات السياسية في ليبيا، إلى جانب المساعي الوطنية الرامية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية عبر مسار سياسي ليبي شامل، يهدف إلى توحيد مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال اللقاء، أهمية البناء على التفاهمات الوطنية القائمة بين رؤساء المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بما يسهم في صياغة خارطة طريق توافقية تحظى بقبول واسع بين مختلف الأطراف، وتؤسس لتسوية سياسية مستدامة تستند إلى الشراكة الوطنية وتحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها.

كما شدد المنفي على أن نجاح أي مسار سياسي يرتبط بمشاركة جميع الأطراف الليبية المعنية، بما يحقق توافقاً وطنياً شاملاً ويعزز فرص التوصل إلى حلول مستدامة تلبي تطلعات الليبيين في الأمن والاستقرار والتنمية.

وشهد اللقاء تأكيداً على الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الرئاسي في دعم جهود التوافق الوطني وتقريب وجهات النظر بين مختلف القوى والأطراف السياسية، بما يدعم فرص نجاح العملية السياسية ويعزز وحدة واستقرار البلاد.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تتواصل فيه الجهود المحلية والدولية لدعم مسار التسوية السياسية في ليبيا، والدفع نحو توافقات تفضي إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد المؤسسات الوطنية ضمن إطار يحفظ استقرار الدولة ووحدة أراضيها.