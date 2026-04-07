المنفي: العمل المشترك بين الجيش والأجهزة الأمنية «حجر الزاوية» لحماية البلاد

التقى رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، آمر المنطقة العسكرية الجبل الغربي الفريق أسامة جويلي، في إطار استمرار التنسيق العسكري المباشر وتعزيز قنوات الاتصال بين القيادة المركزية وآمري المناطق العسكرية.

وخلال اللقاء، شدد المنفي على أهمية حماية الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، مؤكدًا أن تكثيف التعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية يشكل ركيزة أساسية لترسيخ الأمن والاستقرار في كافة المناطق الليبية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة تطوير الخطط المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية، وتعزيز القدرة على التصدي لأي تهديدات محتملة قد تؤثر على استقرار البلاد، مشددًا على أن العمل المشترك بين الجيش والأجهزة الأمنية يمثل حجر الزاوية في حماية المدنيين والمحافظة على مؤسسات الدولة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق جهود متواصلة تقوم بها القيادة الليبية لتعزيز التنسيق بين مختلف المناطق العسكرية، وتهيئة الأطر التنفيذية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأسلحة والمخدرات، بما يدعم الأمن القومي ويحد من مظاهر الجريمة المنظمة في البلاد.