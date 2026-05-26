المنفي: العيد فرصة لـ«تعزيز المودة» بين أبناء الوطن

وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رسالة تهنئة إلى الشعب الليبي داخل البلاد وخارجها، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”.

وأعرب المنفي، في رسالته، عن تهانيه لأبناء الشعب الليبي في مختلف ربوع الوطن وللمقيمين خارجه، متمنيًا أن تعود هذه المناسبة بالخير والبركة على الجميع.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية التمسك بقيم التراحم والتآخي بين الليبيين، مشيرًا إلى أن هذه القيم تمثل الركيزة الأساسية التي تجمع النسيج الاجتماعي الليبي المتنوع والمتماسك رغم ما مر به من محن وصعوبات.

ودعا المنفي، في رسالته، إلى استلهام معاني الفداء والرحمة المرتبطة بعيد الأضحى المبارك، معربًا عن أمله في أن تشكل هذه الأيام المباركة فرصة لتعزيز أواصر المودة والتقارب بين أبناء الشعب الليبي كافة.

واختتم رئيس المجلس الرئاسي رسالته بتهنئة عامة قال فيها: “عيد أضحى سعيد لكل الليبيين”.

وتأتي هذه التهنئة في إطار رسائل رسمية يوجهها القادة الليبيون بمناسبة الأعياد الدينية، والتي تركز عادة على الدعوة إلى الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.