المنفي: المجلس الرئاسي سيعمل على توحيد مؤسسات الدولة في ظل حكومة واحدة

عبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، عن شكره للمجلس الرئاسي السابق لما بذلوه من جهود خلال الفترة السابقة في ظل المصاعب من حروب ومشاكل عامة.

وقال رئيس المجلس الرئاسي في مراسم تسليم السلطة اليوم الثلاثاء بطرابلس: “نشركم على المشهد الحضاري الذي نراه بتسليم السلطة ترسيخا لمبدأ الدولة المدنية، جئنا في اطار عملية سياسية ترتكز على ما يتعلق بالمجلس الرئاسي وكيفية الوصول إلى انتخابات نهاية العام الجاري، وتأسيس لتوحيد مؤسسات الدولة والمصالحة الوطنية”.

وأضاف أن اليوم يعد مشهدًا تاريخيًّا لليبيين في ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.

وأكد المنفي أن المجلس الرئاسي سيعمل على توحيد مؤسسات الدولة في ظل حكومة واحدة، مجددا شكره للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على ما بذلوه من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية.