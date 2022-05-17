المنفي: المجلس الرئاسي يسعى لتحقيق مطالب كل الليبيين

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، في مدينة طبرق، وفداً من أعيان المنطقة الشرقية.

ويأتي اللقاء لبحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وشدّد المنفي خلال اللقاء، على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب الآجال، مؤكداً أن العنف سيؤدي لمزيد من الانقسام، وأن المجلس يسعى لتحقيق مطالب كل الليبيين بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، تضع البلاد على الطريق الصحيح، نحو البناء والأمن والبناء والاستقرار.

من جانبهم أكد الأعيان على دعم المجلس الرئاسي في أي خطوات سيتخذها لتوحيد الجهود من أجل الوصول بالبلاد إلى بر الأمان، مؤكدين دعم المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، لتحقيق السلام والاستقرار.