المنفي: المصالحة مسار وطني شامل وهو المسلك الصحيح

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن المصالحة مسار وطني شامل وهو المسلك الصحيح العابر لما خلفته النزاعات من جراح وكلوم، وهي تُعد من أهم مفردات أي تسوية سياسية بهدف طي صفحة الماضي وتجاوز أسباب الخلاف والانقسام وتحقيق العدالة التصالحية بعيداً عن التشفي والانتقام.

جاء ذلك خلال استقباله، الخميس، بديوان المجلس في طرابلس، وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج جان كلود جاكوسو، ومستشار الاتحاد الإفريقي للمصالحة الوطنية محمد حسن اللباد.

وأشاد الوزير في مستهل اللقاء، بجهود رئيس المجلس الرئاسي في إرساء دعائم المصالحة والاستقرار في البلاد.

كما قدم الوزير الكونغولي إحاطة حول الاجتماع الذي عقد مؤخراً في مدينة بنغازي.