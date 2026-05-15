المنفي: «تأمين المرافق» ضرورة للحفاظ على الاستقرار

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اجتماعًا اليوم الجمعة مع آمر قوة إسناد مديرية أمن طرابلس، عميد محمود بن رجب، لمتابعة مستوى جاهزية القوة الأمنية والتعامل مع تداعيات أحداث الشغب التي شهدتها مدينتا ترهونة وطرابلس يوم الخميس.

وجاء في الاجتماع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين ورفع مستوى الجاهزية الأمنية لمواجهة أي اختلال أمني محتمل.

كما تم التركيز على أهمية منع انزلاق العاصمة نحو الفوضى وتأمين المرافق الحيوية والسيادية لضمان استقرار العاصمة وسير الحياة اليومية بسلاسة.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد الاحتجاجات والأحداث الأمنية في بعض مناطق ليبيا خلال الأيام الماضية، ما دفع السلطات لتعزيز الإجراءات الأمنية على مدار الساعة ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بحماية المدنيين والحفاظ على المؤسسات الحيوية.