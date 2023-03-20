«المنفي» تتساءل عن آلية تنفيذ مبادرة التوافق الوطني

عُقِد في العاصمة طرابلس، الاجتماع الثاني لملتقى التوافق الوطني تحت شعار (الميثاق يجمعنا) للبدء في حراك وطني يؤسس لميثاق يجمع كل الليبين، مبني على أرضية صلبة، تجمع كل أطياف المجتمع الليبي، للوصول إلى الانتخابات وتأسيس الدولة الليبية الثالثة.



وفي مداخلة لها خلال الملتقى، تساءلت ممثلة المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في ليبيا والمتحدث الرسمي باسم مجلس الحريات وحقوق الإنسان سلمى المنفي، عن آلية تنفيذ مبادرة التوافق الوطني، وتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة في مدة محددة للذهاب إلى الانتخابات وإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد.