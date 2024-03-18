المنفي: تزايد الإنفاق العام يتطلب معالجة عاجلة

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن التزايد المستمر في الإنفاق العام يتطلب معالجات عاجلة وحازمة وليس تحميل تبعاته على المواطن.

وفي منشور على منصة إكس دعا المنفي المؤسسات المعنية بالإنفاق العام لإخطار ممثليها للمشاركة في اجتماع اللجنة المالية العليا الأول لعام 2024 الأسبوع القادم.

وقال المنفي،”عازمون على تشكيل لجان فرعية فنية للتحقق من أسباب تضخم نفقات الباب الأول ودعم المحروقات وسُبل إنقاذ الاقتصاد الليبي وسنلتزم بتوصياتهم”.

ولفت المنفي إلى أن التضخم الخطير في بند دعم المحروقات للعام 2023 يتطلب معالجات عاجلة وحازمة لسياسات المؤسسات العامة.