المنفي: تعاون البلديات مهم في إنجاح المصالحة الوطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، بديوان المجلس في طرابلس، عميد بلدية كاباو مراد مخلوف، وعميد بلدية زوارة حافظ جمعة، بحضور عضو مجلس النواب ربيعة بوراص، وعضو مجلس الدولة شعبان أبو ستة، وآمر غرفة عمليات زوارة عميد مسعود قفاز.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لبحث عدد من القضايا التي تهم البلديتين، والعراقيل التي تواجههم.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي، دعمه لكافة البلديات من أجل توفير أفضل الخدمات للمواطنين، وتخفيف أعباء الحياة اليومية عنهم، مشدداً على ضرورة حلحلة كل المشاكل التي تواجه البلديات، من خلال تطلع كل الجهات التنفيذية بمهامها كلاً حسب اختصاصه.

وأكد المنفي على دور البلديات في هذه المرحلة باعتبارها الأقرب للمواطن في تسهيل وصول الخدمات إليه، مشيراً إلى أهمية تعاون البلديات مع المجلس الرئاسي في إنجاح المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في المجتمع.

من جهتهم عبر الحاضرون عن دعمهم لجهود المجلس الرئاسي، في العمل على تحقيق مشروع المصالحة الوطنية، وإنهاء المراحل الانتقالية، بإيجاد إطار قانوني لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وبمشاركة جميع الأطراف بما يحقق تطلعات الليبيين.