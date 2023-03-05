شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.

وتعتبر ليبيا شريك هام للبلدان الأقل نمواً، حيث يعمل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس على حشد المزيد وتعزيز التزامات المجتمع الدولي تجاه تنفيذ برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً للعقد (2022-2031) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2022م، كما يتيح المؤتمر الفرصة لشراكة متجددة بين البلدان الأقل نمواً وشركائها في التنمية لمواجهة التحديات الرئيسية التي من بينها القضاء على الفقر، وتحقيق أهداف تنموية متفق عليها دولياً وتمكين البلدان من الخروج من فئة البلدان الأقل نمواً، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وفي كلمة له خلال المؤتمر، قال رئيس المجلس الرئاسي إن ليبيا أتُدرك أن أقل البلدان نموا قادرة على صناعة مستقبل زاهر لشعوبها رغم التحديات والعراقيل التي تواجهها.

وأضاف: “ندعم برنامج عمل الدوحة للعقد 2022-2031، الذي يركز على إيجاد جيل جديد تجاه أقل البلدان نمواً”.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على حق هذه الدول في امتلاك المعرفة والتقنية وجسرِ الفجوة العلمية.

ودعا المنفي المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية للدعم المقدم لتنفيذ مخرجات خطة عمل الدوحة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

كما دعا رئيس المجلس إلى إنشاء صندوق عالمي للطوارئ يساهم فيه كل دول العالم لمواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية وآثار الحروب، وضمان وصول الدواء والغذاء إلى الجميع.

وأردف المنفي: “تعمل ليبيا على التخفيف من معاناة الدول الحبيسة في إفريقيا، بتسهيل تجارة العبور رغم ما تمر به بلادنا من ظروف استثنائية”.

واستطرد قائلاً: “يجب تقديم المساعدة إلى دول المصدر والعبور في إفريقيا، لتشجيع المهاجرين على البقاء في بلدانهم بإقامة مشاريع تنموية حقيقية”.

واختتم رئيس المجلس الرئاسي كلمته بالتأكيد مجدداً على التزام ليبيا بالمبادئ السامية التي ترعاها الأمم المتحدة تجاه أقل البلدان نموا.