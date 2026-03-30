المنفي: تهيئة الظروف الملائمة لـ«الانتخابات الوطنية» أولوية قصوى

عُقد اليوم بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة الليبية طرابلس، لقاء رسمي جمع بين رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، في إطار التنسيق المؤسسي المستمر بين السلطتين لمتابعة مستجدات المشهد السياسي في البلاد.

وتم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع السياسية الراهنة على نحو موسّع، حيث ناقش الطرفان أبرز التحديات التي تواجه مسار العملية السياسية، وعلى رأسها استمرار حالة الانقسام المؤسسي، مؤكدين ضرورة معالجتها عبر دفع توافقات وطنية شاملة تؤدي إلى توحيد مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الاستقرار.

كما بحث الجانبان جملة من الخطوات العملية المزمع اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، بهدف تهيئة الظروف الملائمة للمضي قدمًا نحو تنظيم انتخابات وطنية حرة ونزيهة، تعبّر عن الإرادة الحقيقية للشعب الليبي وتسهم في إنهاء المراحل الانتقالية.

وفي هذا السياق، شدد الطرفان على أهمية دعم المسارات الدستورية والقانونية، والعمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة تضمن إجراء الاستحقاقات الانتخابية، إلى جانب تعزيز مستويات الثقة بين مختلف الأطراف السياسية، بما يدعم فرص إنجاح هذا المسار.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي، ولا سيما الملاحظات المتعلقة بقضايا الفساد التي طالت عددًا من المؤسسات العامة، حيث ناقش الطرفان السبل الكفيلة بمعالجة هذه التجاوزات من خلال تعزيز دور الأجهزة الرقابية، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين، بما يرسخ مبادئ النزاهة والشفافية ويصون المال العام.