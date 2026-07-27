المنفي: توحيد الجهود الأمنية و«تعزيز الجاهزية» أساس ترسيخ الاستقرار

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد مع رئيس جهاز دعم الاستقرار اللواء حسن بوزريبة، خلال لقاء عقد في العاصمة طرابلس.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء تناول تطورات الوضع الأمني، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يساهم في توحيد الجهود ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية، والعمل وفق رؤية مشتركة تهدف إلى دعم الاستقرار وتعزيز قدرة الأجهزة المختصة على التعامل مع مختلف الملفات الأمنية.

كما شدد اللقاء على ضرورة العمل بروح المسؤولية الوطنية والالتزام بتوجيهات القائد الأعلى للجيش الليبي، بما يساهم في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي ورئيس جهاز دعم الاستقرار أهمية حماية حقوق الإنسان، وصون أمن المواطنين وممتلكاتهم، باعتبار ذلك من الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا.

ويأتي اللقاء في إطار تحركات المجلس الرئاسي لمتابعة الملفات الأمنية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، في ظل استمرار الحاجة إلى توحيد الجهود الرسمية للحفاظ على الأمن والاستقرار.