المنفي: الاهتمام بأمن البلاد واستقرارها أولوية وطنية

أعلن المجلس الرئاسي أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي استمع، مساء الجمعة، إلى عدد من المواطنين المتظاهرين في ميدان الشهداء، الذين طرحوا مجموعة من المطالب المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود، وتنظيم العمالة الوافدة.

وأوضح المجلس الرئاسي أن رئيس المجلس محمد المنفي أشاد خلال اللقاء بحرص المواطنين على التعبير السلمي عن مطالبهم، مؤكداً أهمية التعامل مع القضايا المرتبطة بأمن الدولة واستقرارها باعتبارها أولوية وطنية ملحّة.

وبيّن المنفي أن معالجة ملفات الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود وتنظيم العمالة الوافدة تتطلب جهداً وطنياً موحداً تقوده المؤسسات المختصة في مختلف مناطق البلاد، لافتاً إلى أن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية خلال الفترة الماضية ساهم في تفاقم التحديات المرتبطة بهذه الملفات.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على توحيد الجهود الوطنية وصياغة سياسات عملية للتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم أمن المجتمع، إلى جانب تنظيم ملف العمالة الوافدة ضمن رؤية وطنية تستجيب لمتطلبات الاستقرار والأمن.

هذا ويشهد ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا اهتماماً متزايداً على المستويين المحلي والدولي، نظراً لموقع البلاد الجغرافي بوصفها نقطة عبور رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا.

ويواجه هذا الملف تحديات مرتبطة بضعف التنسيق الأمني وتعدد الجهات المعنية، ما يفرض الحاجة إلى سياسات موحدة لتعزيز الرقابة على الحدود وتنظيم العمالة الوافدة ضمن أطر قانونية واضحة.