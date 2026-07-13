المنفي: توحيد الجيش الليبي «أولوية وطنية» لا تحتمل التأجيل

أكد رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، أن توحيد المؤسسة العسكرية يمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، مشددًا على أهمية بناء جيش وطني موحد قادر على حماية البلاد وصون سيادتها وتأمين حدودها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المنفي، اليوم الثلاثاء، في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة طرابلس، مع رئيس الأركان العامة المكلّف الفريق أول صلاح الدين النمروش.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي إن رئيس الأركان العامة المكلّف قدم خلال الاجتماع إحاطة عسكرية شاملة للقائد الأعلى للجيش الليبي بشأن نتائج الاجتماع العسكري الذي عقد في مدينة سرت يوم أمس.

وأوضح المكتب أن الإحاطة تناولت مخرجات الاجتماع والخطوات العملية التي جرى بحثها بهدف توحيد المؤسسة العسكرية وفق أسس وطنية ومهنية، ضمن الرؤية الاستراتيجية التي يقودها المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي.

وأكد محمد المنفي أن توحيد المؤسسة العسكرية يمثل الركيزة الأساسية لبناء جيش وطني موحد، قادر على أداء واجباته الدستورية في حماية الوطن، والحفاظ على سيادة الدولة، وتأمين الحدود، وضمان أمن المواطنين واستقرار البلاد.

وتأتي هذه التحركات في إطار المساعي السياسية والعسكرية الرامية إلى معالجة ملف انقسام المؤسسة العسكرية في ليبيا، ودعم بناء مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة تحت إطار وطني جامع.