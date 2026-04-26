المنفي يلتقي سفراء «قطر وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا» لمناقشة تعزيز التعاون

أفاد المجلس الرئاسي بأن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي استقبل، الأحد، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، عددًا من السفراء المعتمدين لدى ليبيا، في إطار بحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، ودعم مسار الانتخابات.

واستقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز، حيث تناول اللقاء مستجدات المشهد الليبي، والجهود الدولية الداعمة لدفع العملية السياسية نحو توافق شامل يقود إلى انتخابات نزيهة وشفافة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أهمية أن تستند أي مبادرة سياسية، بما في ذلك مبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى أسس قانونية ودستورية راسخة، بوصفها الضمانة لسلامة العملية الانتخابية ومخرجاتها، وتفادي أي طعون أو إشكالات قانونية ناتجة عن ثغرات أو تداخلات في الصياغة أو التسييس.

كما ناقش الجانبان ملف توحيد المؤسسة العسكرية، حيث شدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة مواصلة الجهود لبناء مؤسسة عسكرية موحدة تخضع للسلطة المدنية، وتؤدي مهامها وفق الأطر الدستورية والقانونية.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تنفيذ الميزانية الموحدة، لما لها من دور في تعزيز الاستقرار المالي، وضمان عدالة توزيع الموارد.

من جانبه، أكد سفير المملكة المتحدة مارتن رينولدز استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار، مع التشديد على دعم المسار السياسي وتعزيز فرص الوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة.

وفي لقاء منفصل، استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم استقرار ليبيا.

وأكد السفير القطري حرص بلاده على دعم الجهود الوطنية والدولية لتسريع العملية السياسية، وصولًا إلى انتخابات تقوم على أسس قانونية ودستورية سليمة.

بدوره، شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على أهمية البناء على مبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع التركيز على شموليتها ووضوح أطرها القانونية، إلى جانب ضرورة توحيد المؤسسات الليبية، خاصة المؤسسة العسكرية، وتنفيذ الميزانية الموحدة بوصفها خطوة أساسية نحو تعزيز الاستقرار.

وجدد السفير القطري دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي، مؤكدًا استمرار التنسيق بما يعزز الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

كما استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا تيري فالات، حيث ناقش الجانبان تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، إلى جانب المستجدات الدولية الداعمة للاستقرار.

وتناول اللقاء جهود المجلس الرئاسي واللجان المختصة في متابعة الأوضاع الاقتصادية والعمل على تحسينها، مع التأكيد على أهمية تنفيذ الميزانية الموحدة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين إدارة الموارد.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي ضرورة أن تستند المسارات السياسية، بما في ذلك مبادرة بعثة الأمم المتحدة، إلى أطر قانونية ودستورية واضحة، بما يضمن نجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

كما شمل النقاش ملف توحيد المؤسسة العسكرية، مع التأكيد على أهمية استكمال الخطوات الجارية لتعزيز الأمن والاستقرار.

وفي سياق متصل، استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا جيان لوكا ألبريني، حيث تناول اللقاء علاقات التعاون الثنائي وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.

كما ناقش الجانبان تطورات المشهدين السياسي والاقتصادي، حيث استعرض رئيس المجلس الرئاسي الجهود المبذولة لمتابعة الأوضاع الاقتصادية وتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات ملف توحيد المؤسسة العسكرية، والجهود المبذولة في هذا الإطار، بما يعزز استقرار الدولة ويدعم بناء مؤسساتها.

كما تناولت المباحثات التحديات التي تواجه العملية السياسية، مع التأكيد على أهمية الدفع نحو تسوية شاملة تستند إلى الإطار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، بما يضمن توافق المؤسسات الرئيسية، ويقود إلى إنجاز الانتخابات وفق أسس قانونية واضحة.

وشمل النقاش كذلك ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، حيث جرى التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق المشترك، وتعزيز التعاون الأمني بما يخدم الاستقرار في ليبيا والمنطقة.