المنفي: توحيد المؤسسة العسكرية يعزز« وحدة الدولة» ويدعم الأمن والاستقرار

بحث رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، الخميس، مستجدات مسار توحيد المؤسسة العسكرية مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن المنطقة الغربية.

وذكر مكتب رئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء عقد بمقر رئاسة المجلس في العاصمة طرابلس، وتناول آليات استكمال الإجراءات التنفيذية المرتبطة بمسار توحيد المؤسسة العسكرية، بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.

وناقش الاجتماع الخطوات الرامية إلى تعزيز وحدة المؤسسة العسكرية ودعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، ضمن إطار المساعي الرامية إلى إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين الجهات العسكرية المعنية، ومواصلة العمل على تنفيذ الترتيبات المتعلقة بتوحيد المؤسسة العسكرية بما يخدم المصالح الوطنية.

ويأتي الاجتماع ضمن جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لدعم المسار العسكري في ليبيا، والعمل على بناء مؤسسة عسكرية موحدة قادرة على أداء مهامها في حماية البلاد وتعزيز الاستقرار.