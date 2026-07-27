المنفي: «جهاز المخابرات» ركيزة أساسية للأمن الوطني

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين في العاصمة طرابلس، رئيس جهاز المخابرات الليبية، عبدالمجيد إبراهيم عبدالكريم، لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد ومتابعة سير عمل المؤسسات الأمنية المختصة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء تناول تطورات المشهد الأمني، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن الوطني وحماية استقرار الدولة، إلى جانب مناقشة الدور الذي يضطلع به جهاز المخابرات الليبية في مواجهة التحديات الأمنية وصون مصالح البلاد.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال اللقاء أن جهاز المخابرات الليبية يمثل إحدى الركائز الأساسية في المنظومة الأمنية الوطنية، مشيدًا بما يقدمه منتسبوه من جهود في أداء مهامهم، وما يتحلون به من التزام وكفاءة في التعامل مع الملفات المرتبطة بأمن ليبيا.

وشدد المنفي على أهمية استمرار تطوير أداء المؤسسات الأمنية وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات التي تواجه الدولة، بما يسهم في دعم الاستقرار والحفاظ على أمن البلاد وسلامة أراضيها.

ويأتي اللقاء ضمن اجتماعات رئيس المجلس الرئاسي لمتابعة عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية، والاطلاع على التطورات المرتبطة بالوضع الأمني، في إطار دعم مؤسسات الدولة وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة.