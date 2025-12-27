المنفي: دماء شهداء الجيش تضعنا على طريق مؤسسة عسكرية قوية تحمي الوطن

شهد صباح اليوم السبت بالعاصمة طرابلس، مراسم تأبين شهداء الوطن، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه، بحضور رئيس الوزراء وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة المكلف وعدد من كبار ضباط الجيش، بالإضافة إلى ضيوف من الدول الشقيقة والصديقة.

وقال الرئيس محمد المنفي في مستهل كلمته، إن هذا المصاب الجلل لا يخص عائلات الشهداء وحدها، ولا مؤسستهم العسكرية فقط، بل هو فاجعة وطن وخسارة لكل ليبي يؤمن بقيمة الدولة وشرف الخدمة وثمن الفداء. وأضاف أن الشهداء عرفوا برجاحة العقل والانضباط والوفاء لقسمهم، وعملوا بصمت وتحملوا المسؤولية، مؤكدين ولاءهم لله وللوطن وشعبه، ولم يطلبوا سوى شرف الانتماء إلى ليبيا وخدمتها.

وشدد المنفي على أن المسؤولية تقع على الجميع أمام الله وأمام الشعب للوفاء بهذه الدماء، من خلال بناء مؤسسة عسكرية وطنية قوية، موحدة، محترفة ومنضبطة، لا ولاء لها إلا لليبيا، ولا سلاح فيها إلا لخدمة الدولة، ولا قرار فيها إلا ضمن القانون، بما يحمي الوطن ويصون سيادته ويلتزم بخدمة الشعب.

وأكد الرئيس أن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتكريم الشهداء وضمان حقوق أسرهم، لا من باب العطف، بل انطلاقًا من الواجب والالتزام الوطني وقيم الوفاء والعرفان. وختم كلمته بالدعوة إلى جعل هذه اللحظة نقطة التقاء، ومن دماء الشهداء عهداً جديداً، يجمع الليبيين على حماية الوطن والسير جميعًا في طريق الدولة، دولة القانون والسيادة والوحدة والكرامة.

وأقيمت اليوم مراسم تأبين رسمية لرئيس الأركان العامة للجيش الليبي الراحل الفريق محمد الحداد ومرافقيه، بمقر وزارة الدفاع في العاصمة طرابلس، بحضور رسمي وعسكري رفيع المستوى.

وشهدت المراسم حضور القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، إلى جانب رئيس الأركان العامة المكلف صلاح النمروش، وعدد من كبار قادة المؤسسة العسكرية.

وتأتي المراسم بعد إعادة جثامين الوفد العسكري الليبي من تركيا، التي ودعت الوفد بمراسم رسمية قبل إعادته إلى طرابلس، في خطوة تؤكد التضامن الدولي مع ليبيا في تكريم شهدائها العسكريين.