المنفي: ضرورة توحيد الرؤى بين المؤسسات الوطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة طرابلس، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة موسى فرج، وعضوي المجلس محمد أمعزب وكامل الجطلاوي، في إطار متابعة تطورات المشهد السياسي في البلاد.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، ناقش اللقاء آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد، وما تتطلبه المرحلة من تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الوطنية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية توحيد الرؤى بين الأطراف السياسية، وتكثيف الجهود المشتركة لدعم مسار الاستقرار، بما ينعكس على الأوضاع العامة في البلاد.

كما جرى التشديد على ضرورة الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، بما يساهم في الوصول إلى حلول توافقية شاملة، تفضي إلى تحقيق الاستقرار الدائم وترسيخ مؤسسات الدولة.

وأشار اللقاء إلى أهمية اعتماد مسارات سياسية تقوم على التوافق الوطني، وتستند إلى الإرادة الليبية، بما يلبي تطلعات المواطنين نحو الأمن والاستقرار وبناء الدولة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة مشاورات سياسية متواصلة بين المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، في إطار الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر ودعم الحلول السياسية للأزمة الليبية.