المنفي في ذكرى استشهاد «عمر المختار»: فليكن نهجاً لا مجرد ذكرى

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في تغريدة له على منصة X، أن الذكرى الرابعة والتسعين لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار تمثل محطة خالدة في تاريخ ليبيا.

وشدد المنفي على أن المختار لم يكن مجرد قائد، بل ضمير أمة ورمزاً للكرامة والسيادة ورفض الاستعمار، لافتاً إلى أن سيرته تمثل مدرسة في الفداء والثبات على المبدأ.

ودعا المنفي جميع الليبيين إلى استلهام دروس التضحية من مسيرة المختار، وتقديم مصلحة الوطن على أي نزاع، والعمل على رفع رايته وصون سيادته، مؤكداً أن عمر المختار يجب أن يكون نهجاً دائماً لا مجرد ذكرى.

هذا وتحل في 16 سبتمبر الذكرى الرابعة والتسعون لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار (1858 – 1931)، قائد المقاومة الليبية ضد الاستعمار الإيطالي، الذي قاد حركة الجهاد في برقة طيلة أكثر من عشرين عاماً.

وأُسر المختار بعد معركة شرسة في وادي بوطاقة، وحُكم عليه بالإعدام شنقاً في بنغازي يوم 16 سبتمبر 1931 أمام آلاف الليبيين، ليصبح رمزاً وطنياً وملهماً لحركات التحرر في العالم.

ويُعد عمر المختار شخصية جامعة في الذاكرة الليبية والعربية، وخلّد التاريخ سيرته كأحد أبرز قادة النضال ضد الاستعمار، فيما لا تزال ذكراه مناسبة وطنية يستحضر فيها الليبيون قيم التضحية والوفاء للوطن.