المنفي: لا تهاون مع من يعبث بأمن العاصمة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش محمد المنفي، اليوم الأربعاء، وفداً من أعيان وحكماء ومجلس المصالحة بطرابلس الكبرى، في إطار مساعيه لتعزيز جهود السلم الأهلي وترسيخ المصالحة الوطنية الشاملة.

وثمّن الوفد الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي، لاسيما تشكيل لجنة مختصة بتثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل الترتيبات الأمنية في العاصمة، مؤكداً دعمه الكامل لكل ما يسهم في حقن الدماء وإبعاد شبح الفوضى والاقتتال عن طرابلس.

من جانبه، جدّد المنفي التزامه بحماية المسار السلمي وتعزيز الاستقرار، مشدداً على أن إعادة تنظيم الأمن في العاصمة سيتم وفق معايير واضحة، وأن المجلس لن يتهاون مع أي جهة تسعى إلى العبث بأمن الوطن. كما أكد عزمه إنهاء جميع المظاهر المسلحة غير النظامية والعمل على فرض هيبة الدولة وبسط الأمن في مختلف أنحاء البلاد.