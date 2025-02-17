المنفي: لا مكان «للمزايدات ولا للتخوين» فالوطن لا يبنى إلا بـ«سواعد متّحدة»

نشر رئيس المجلس الرئاسي الدكتتور محمد المنفي، تغريدة على منصة “اكس”، بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير.

وقال المنفي: “في الذكرى الـ14 لثورة فبراير، آن الأوان أن يسمو الوطن فوق الخلافات، وأن تلتئم صفوف أبنائه على كلمة سواء، تجمعهم مصلحة البلاد ووحدة المصير، فلنجعل التكاتف والتسامح نهجاً، والوفاق قاعدة راسخة، نرتقي بها إلى مستقبل يسوده العدل والتنمية والاستقرار، لا مكان للمزايدات ولا للتخوين، فالوطن لا يبنى إلا بسواعد متحدة وقلوب مخلصة، تؤمن بأن القوة في التلاحم، والعزة في الوحدة، والمجد لمن يعلو فوق الجراح ليصنع غدٍ أفضل”.