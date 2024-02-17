المنفي: ليبيا تؤيد خطوات تعزز الوحدة النقدية الإفريقية

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تأييد ليبيا لخطوات تعزز الوحدة النقدية الإفريقية، وإيجاد صيغ لتأسيس قواعد للعمل الكفيل بتوفر أدوات تمويل إفريقية ذاتية، دون أن يؤثر ذلك على أولوية انطلاق المؤسسات المالية الثلاثة الرئيسية المنشأة من قبل الاتحاد الإفريقي.

وخلال مشاركته في القمة الرئاسية التي دعا لها رئيس جمهورية غانا، أعلن المنفي أن ليبيا اتخذت اجراءات تنفيذية لتأسيس مصرف الاستثمار الإفريقي، على مستوى البنية التحتية، معربا عن تأييد ليبيا للخطوات التي يقوم بها الرئيس “نانا أكوفو أدو”، للتسريع بتأسيس المصرف ومباشرة أعماله من العاصمة الليبية طرابلس.

وأضاف المنفي أن دولة ليبيا تستشعر أهمية تفعيل بنك الاستثمار، إيمانا وثقة منها بأن تتحمل المسؤولية بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء والمفوضية في وضع هذه المؤسسة الإفريقية الهامة موضع التنفيذ.

وشهد الرئيس في ختام القمة حفل إطلاق تحالف المؤسسات المالية الإفريقية متعددة الأطراف – نادي إفريقيا.