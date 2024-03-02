المنفي: ليبيا تُخطط لإطلاق مشاريع كبرى لزيادة إنتاج الغاز

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن ليبيا تخطط لإطلاق مشاريع كبرى لزيادة القدرة الإنتاجية من الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أنه يجري الإعداد لطرح جولة تراخيص جديدة لاستكشاف النفط والغاز خلال 2024 في اليابسة والمناطق البحرية الليبية.

وقال المنفي، في كلمته بمنتدى البلدان المصدرة للغاز في العاصمة الجزائر اليوم السبت، إن التقدم السياسي والأمني في ليبيا وعلى صعيد المصالحة الوطنية أدى إلى تمكين الشركات العالمية من العودة إلى ليبيا للعمل في مجال أنشطة الاستكشاف والإنتاج والتطوير.

ولفت رئيس المجلس إلى أن ليبيا تؤكد التزامها بأهداف المنتدى كمنصة فاعلة للدول الأعضاء للتعاون والتنسيق في القضايا المتعلقة بالغاز الطبيعي وتشجيع تبادل وجهات النظر والتحليل المشترك لظروف السوق وآفاق نمو الغاز واستخداماته.

وأوضح المنفي أن ليبيا تسعى مع الأشقاء في أفريقيا والأصدقاء في غرب المتوسط إلى تحقيق التعاون الذي يُمكن المنتجين في القارة الأفريقية من الوصول إلى الأسواق العالمية والأوروبية، نظرا للموقع الجغرافي لليبيا، وقربها من الأسواق الأوروبية بما يحقق المصلحة المشتركة بين عدد من الدول المنتجة و الدول المستهلكة .

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة الاهتمام باستخدام الغاز الطبيعي كمصدر محوري للطاقة النظيفة، للإسهام في مواجهة تحديات تغير المناخ، والتخفيف من آثارها في أكبر عدد ممكن من البلدان، إضافة إلى سبل نقل وتمكين التقنيات المتطورة في استكشاف وتطوير واستدامة صناعة الغاز للمساهمة في بلوغ التنمية المستدامة 2023 وأجندة أفريقيا 2063 وعلى رأسها أمن الطاقة.