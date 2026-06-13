المنفي: ليبيا حريصة على تعزيز التعاون مع بنغلاديش

تسلّم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح السبت، أوراق اعتماد سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى دولة ليبيا محمد حبيب الله، سفيرًا مفوضًا فوق العادة، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، إيذانًا بمباشرته مهامه الدبلوماسية رسميًا.

ورحّب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالسفير البنغلاديشي، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه، ومؤكدًا حرص ليبيا على تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية بنغلاديش الشعبية، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين ويفتح المجال أمام توسيع الشراكة الثنائية في مختلف القطاعات.

كما شدد المنفي على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، نقل سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى ليبيا محمد حبيب الله تحيات قيادة بلاده إلى رئيس المجلس الرئاسي، مؤكدًا التزام بلاده بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها نحو مستويات أوسع من التعاون والتنسيق، بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم جهود الاستقرار والتنمية.