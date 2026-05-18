المنفي: ليبيا ملتزمة ببناء مدن «آمنة ومستدامة»

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في كلمة ألقاها خلال الدورة الثالثة عشرة من المنتدى الحضري العالمي المنعقد في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، دعم ليبيا الكامل للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز بناء مدن آمنة ومستدامة قادرة على مواجهة التحديات الحضرية والبيئية والاقتصادية.

وجاءت الكلمة في مستهل مشاركته بالمنتدى، حيث توجه بالشكر إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف على استضافة هذا الحدث الأممي، مشيدًا بمدينة باكو كنموذج يجمع بين الأصالة والتحديث، وبين التراث والرؤية المستقبلية للتنمية الحضرية.

كما أعرب عن تقدير ليبيا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على جهوده في دعم التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه المدن والتجمعات السكانية، مشيرًا إلى أهمية تطوير أدوات حديثة لإدارة الفعاليات وتعزيز التنسيق بين الحكومات والخبراء والمؤسسات الدولية في القضايا الحضرية.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن شعار المنتدى لهذا العام “إسكان العالم: مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود” يعكس دعوة عالمية لإعادة التفكير في مستقبل المدن وضمان الحق الإنساني في السكن الكريم والمستدام، في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالنمو الحضري والهجرة والتغير المناخي.

وأكد أن العالم يواجه أزمة إسكان متفاقمة تؤثر على مليارات البشر، ما يجعل من قضية السكن محورًا أساسيًا للاستقرار والتنمية والأمن المجتمعي، وليس مجرد ملف خدمي محدود.

وفيما يتعلق بليبيا، أوضح أن الدولة تدرك أهمية تطوير مدن أكثر قدرة على الصمود والشمول والعدالة، مشيرًا إلى العمل على سياسات تنمية حضرية متوازنة، وتطوير التخطيط العمراني المستدام، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب دعم جهود إعادة الإعمار وتمكين السلطات المحلية.

وأضاف أن جهود الإعمار في ليبيا خلال السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في مشاريع البنية التحتية والإسكان في مختلف المناطق شرقًا وغربًا وجنوبًا، لاسيما في مدينة درنة بعد الفيضانات، وعدد من مدن الغرب، في ظل تحسن نسبي في الاستقرار.

كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات الدولية ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتوفير آليات تمويل عادلة ومرنة للدول النامية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة بشكل أكثر إنصافًا وفاعلية.

ولفت إلى أن ليبيا تزخر بتراث معماري وتاريخي يمتد من الحقبة الإغريقية والرومانية والإسلامية، في مدن مثل شحات ولبدة وطرابلس القديمة وغدامس، إلى جانب ما تشهده اليوم من تطور عمراني حديث.

واختتم كلمته بالتأكيد على دعم ليبيا لكل المبادرات الدولية الهادفة إلى بناء مدن أكثر أمانًا واستدامة، داعيًا إلى تحويل مخرجات المنتدى إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ تسهم في تحسين حياة الإنسان وتعزيز الاستقرار والتنمية عالميًا.

هذا ويُعد المنتدى الحضري العالمي أحد أبرز الفعاليات الدولية المعنية بقضايا التنمية الحضرية، حيث يناقش في دوراته المتعاقبة مستقبل المدن، وأزمات الإسكان، والتغير المناخي، والتحضر السريع، بمشاركة قادة دول وحكومات وخبراء من مختلف أنحاء العالم.