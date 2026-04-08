المنفي: ماضون نحو الانتخابات وفق الأطر الدستورية

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال اجتماع مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، في إطار متابعة تطورات المشهد الليبي.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء ضم كلا من نزار كعوان، وأبو القاسم قزيط، والناجي مختار، وعبد السلام الصفراني، وصفوان المسوري، حيث جرى استعراض أبرز التحديات التي تواجه ليبيا في المرحلة الحالية.

وتناول الاجتماع الدور الذي تضطلع به اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي، والمكلفة بمتابعة ومراجعة عقود قطاعي النفط والكهرباء، في ظل ما أثير من شبهات فساد تتطلب المعالجة عبر القنوات القانونية والرقابية المختصة.

وأكد المجتمعون أهمية ضمان الشفافية وتعزيز آليات التدقيق في هذه القطاعات الحيوية، نظرا لتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

كما شدد اللقاء على ضرورة الدفع بالعملية السياسية قدما، وصولا إلى إجراء الانتخابات، من خلال الالتزام بالأطر الدستورية المنظمة، وخاصة ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.

وأشار المجتمعون إلى أن تحقيق الاستقرار في البلاد يرتبط بشكل وثيق بإنجاز الاستحقاق الانتخابي، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والمؤسسي.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المستمرة التي يقودها المجلس الرئاسي لدفع المسار السياسي، ومعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية، وسط دعوات محلية ودولية لتسريع تنظيم الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية الممتدة في البلاد.