المنفي: مشروع المصالحة يسعى لتحقيق السلام والاستقرار

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، بديوان المجلس في طرابلس، لجنة أعيان المصالحة والمجتمع المدني ببلدية غريان.

وأكد أعيان المصالحة وأعضاء المجتمع المدني ببلدية غريان، استمرار دعمهم للمجلس الرئاسي الذي يهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا من أجل الوصول بها إلى بر الأمان من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

من جانبه أوضح المنفي، أن بلدية غريان وكل بلديات ليبيا جزء من مشروع المصالحة الوطنية الذي يسعى المجلس الرئاسي لتحقيقه لرأب الصدع ولتحقيق السلام والاستقرار الدائم.