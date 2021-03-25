المنفي: ملتزمون بالتواصل مع جميع مناطق ومدن ليبيا للدفع بملف المصالحة الوطنية

شدّد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على التزام المجلس الرئاسي بالتواصل مع جميع مناطق ومدن ليبيا للدفع بملف المصالحة الوطنية من خلال إشراك جميع الكيانات والمكونات، للوصول لاستحقاقات الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر القادم.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس، في مدينة طبرق، بعدد من عمداء البلديات بمنطقة البطنان، وذلك عقب عودته من زيارته الخارجية لجمهورية مصر العربية.

كما أكد المنفي مواصلة العمل بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على حلحلة المختنقات التي تعاني منها البلديات، وحثها على الإسراع في معالجة الإشكاليات والأزمات الراهنة بشكل فوري في جميع مدن ومناطق الوطن.

اجتمع فخامة رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي في مدينة طبرق بعدد من عمداء البلديات بمنطقة البطنان، وذلك عقب… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الخميس، ٢٥ مارس ٢٠٢١