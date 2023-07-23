المنفي من روما: ليبيا بلد عبور للمهاجرين وتعاني من هذه الأزمة مثل أوروبا

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إنّه يأمل أن يساهم مسار روما للتصدي لقضية الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط.

المنفي في مؤتمر روما للتنمية والهجرة ذكر أنّ الظروف الاقتصادية في أفريقيا جعلت من مواطنيها ضحايا للعصابات الإجرامية المتخصصة في التهريب.

وتابع المنفي أنّ ليبيا كدولة عبور للمهاجرين، تعاني من معضلة الجريمة المنظمة والمقاربة الأمنية مع أوروبا وحدها لا تكفي للتصدي لها، بحسب قوله.