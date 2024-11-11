«المنفي» من قمّة الرياض: يجب وقف الإبادة الجماعية على غزة وكبح جماح الكيان وانتهاكاته

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال كلمته أمام القمة العربية في الرياض،إلى “اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تمادي دولة الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم غير مسبوقة”.

وقال المنفي: “لقاؤنا اليوم تاريخي ويجسد إرادتنا الجماعية في وقف الإبادة الجماعية على غزة”، مضيفا: “علينا أن نضع شركاءنا الدوليين أمام خطورة ازدواجية المعايير بحجج واهية حول حق الرد والدفاع عن النفس”.

ونبّه المنفي “من مخاطر عدم كبح جماح الكيان وانتهاكاته وسياساته العنصرية في غزة والضفة الغربية”، مشيرا إلى أن “شعوب المنطقة تتساءل عن جدوى النظام العالمي عندما يعجز عن إيقاف العدوان الهمجي”.

وقال: “لقاءاتنا ستظل قائمة إلى اللحظة التاريخية التي تنعم فيها فلسطين والمنطقة بالسلام”، مضيفا: “نحيي قادة دول أوروبا وإفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية التي اعترفت بدولة فلسطين واتخذت إجراءات عقابية ضد المعتدي”.

وفي وقت سابق اليوم، وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلامية لبحث تطورات الأوضاع في غزة ولبنان.