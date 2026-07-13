المنفي: نثمن جهود «التجمع السياسي الوطني» في فزان للوصول إلى توافق وطني

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الاثنين، وفدًا من التجمع السياسي الوطني فزان، بمقر رئاسة المجلس، لبحث تطورات الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد.

وأكد محمد المنفي خلال اللقاء ترحيبه بتشكيل التجمع السياسي الوطني فزان ورؤيته بشأن معالجة الأزمة الليبية، مشيدًا بالجهود المحلية والدولية التي يبذلها التجمع بهدف دعم مسار التوافق الوطني والوصول إلى تسوية سياسية متوازنة تنهي المراحل الانتقالية.

واستعرض الوفد خلال اللقاء وثيقة مشروع التجمع السياسي الوطني فزان، التي تتضمن رؤيته لتحقيق شراكة وطنية عادلة وحقيقية للمنطقة في القرار السياسي والتنموي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار في ليبيا.

كما قدم الوفد تصورًا حول أهمية توحيد جهود القوى الوطنية في فزان، والعمل على استعادة الدور السياسي والتاريخي للمنطقة، وضمان حقوقها في مختلف المجالات السياسية والتنموية.

وناقش اللقاء أهمية تعزيز الحوار بين مختلف المكونات والقوى الوطنية، ودعم المسارات التي تهدف إلى تحقيق توافق شامل يساهم في بناء مرحلة مستقرة في ليبيا.